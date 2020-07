Polizei Bielefeld

POL-BI: Beutezug - Wertsachen aus Autos gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Quelle - In der Nacht zu Dienstag, 30.06.2020, haben mehrere Autofahrer in Quelle wertvolle Dinge in ihren Fahrzeugen zurückgelassen. Dies entdeckte ein Dieb, der Autoscheiben einschlug, um an seine Beute zu gelangen.

Die Polizei erinnert:

Beim Verlassen Ihres Autos sollten Sie nicht nur Ihre tatsächlich wertvollen Sachen mitnehmen, sondern auch an gewöhnliche Gebrauchsgegenstände oder Bekleidung denken.

Diebe haben einen eigenen Blickwinkel auf lohnende Beute - es ist schwer einzuschätzen, wie wichtig oder nützlich Dinge für sie sein können.

Der oder die Diebe zogen zwischen 17:00 Uhr und 06:40 Uhr durch den Hengstweg, den Hildegardweg, die Georgstraße, die Arminstraße und die Straße Kupferhammer. Dabei sind der Polizei der genaue Verlauf des Beutezugs oder die Gehrichtung bislang nicht bekannt.

Folgende Gegenstände weckten das Interesse des Diebes und er nahm sie an sich: Eine Arbeitsjacke, eine weitere Jacke, einen Rucksack, eine Sporttasche, eine Holzkiste, Kopfhörer und einen Gehörschutz. Gestohlenes Büro- und Werbematerial ließ er an einem Spielplatz, in Nähe des Tatorts am Hildegardweg, zurück.

Bei einem Nissan X-Trail schlug der Dieb nur eine Autoscheibe ein. Entwendet wurde aus dem Fahrzeug nichts.

