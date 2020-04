Polizei Münster

POL-MS: Zeuge lässt Akku-Dieb auffliegen

Münster (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge ließ Montagmorgen (6.4., 9:49 Uhr) an der Bahnhofstraße den Dieb eines E-Bike-Akkus auffliegen.

Der 37-jährige Münsteraner sah den Täter an dem Rad stehen, beobachtete, wie er mit einem Schraubendreher an dem Akku hantierte und anschließend mit der Beute verschwand. Der Zeuge ging dem Dieb unauffällig hinterher, alarmierte die Polizei und führte die Beamten so zu dem Täter. Die Polizisten stoppten den 47-jährigen Jordanier an der Salzstraße, fanden bei ihm den Akku und den Schraubendreher und stellten die Gegenstände sicher. Den 47-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

