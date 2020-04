Polizei Münster

POL-MS: Marihuana-Pflanzen von Plantagen in Ahaus, Bad Bentheim und Horstmar beschlagnahmt - Vier Männer festgenommen

Bild-Infos

Download

Münster / Gronau / Ahaus / Bad Bentheim / Horstmar (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Münster und der Polizei Münster

Polizisten aus Münster beschlagnahmten am Dienstagmorgen (7.4.) etwa 2.500 Marihuana-Pflanzen von Drogenplantagen in Ahaus, Bad Bentheim und Horstmar und nahmen drei Männer einer mutmaßlichen Drogen-Bande sowie einen weiteren mutmaßlichen Dealer fest.

"Bereits seit Monaten ermittelten die Polizeibeamten im Auftrag der Staatsanwaltschaft gegen die Beschuldigten", erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. "Es besteht der Verdacht, dass sich die Beschuldigten als Bande zusammengeschlossen und auf unterschiedlichen, selbst angelegten Plantagen in nicht geringer Menge Drogen angebaut und anschließend die geernteten Betäubungsmittel gewinnbringend, insbesondere in den Niederlanden, verkauft haben."

Im Rahmen der heutigen Durchsuchungsmaßnahmen der Wohnungen der Beschuldigten in Gronau und der Plantagen in Ahaus und Bad Bentheim stellten die Beamten neben den Marihuana-Pflanzen auch Waffen und circa 1.500 Ecstasy-Tabletten sicher. Die Plantage in Horstmar und eine weitere in Bad Bentheim waren zwar zurzeit erst zur Bepflanzung vorbereitet, hatten aber Kapazitäten zum Anbau von jeweils 1.500 Cannabispflanzen.

Die drei belgischen-, deutschen- und niederländischen mutmaßlichen Mitglieder der Drogen-Bande nahmen die Polizisten aufgrund bereits im Vorfeld von der Staatsanwaltschaft Münster erwirkter Haftbefehle fest. Einen weiteren Mazedonier aus Ahaus nahmen die Ermittler wegen des Verdachts des Drogenhandels mit Waffen vorläufig fest.

"Dieser vierte Tatverdächtige soll ebenfalls dem Haftrichter vorgeführt werden", erläuterte Martin Botzenhardt.

Die Ermittlungen dauern an.

Medienauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Telefonnummer 0251 494-2387.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Pressestelle

Vanessa Arlt

Telefon: 0251/ 275- 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell