POL-GI: Kunstwerk von Liane Bellmann verschönert das Polizeizentrum Butzbach

Gießen (ots)

Butzbach:

Zur Einweihung und Übergabe des Gemäldes der Künstlerin Liane Bellmann begrüßte Polizeipräsident Bernd Paul am Donnerstag (20.02.2020) etwa 30 Gäste im Polizeizentrum Butzbach, in dem die Polizeistation Butzbach, die Polizeiautobahnstation und der regionale Verkehrsdienst untergebracht sind.

Um dem kühlen Ambiente des Flures eine neue Ausrichtung zu geben und zugleich die Verbindung der Organisationseinheiten auszudrücken, saßen Polizeipräsident Bernd Paul, die Dienststellenleiter der Polizeistation Butzbach, Thorsten Haas, sowie der Polizeiautobahnstation, Gerold Reitz, und Phantomzeichnerin Liane Bellmann mehrmals zusammen und legten die Voraussetzungen für das zukünftige Gemälde fest.

"Eine großartige Künstlerin, die es geschafft hat, die Aufgaben und Gemeinsamkeiten der drei ansässigen Organisationseinheiten in einem hervorragenden Bild wiederzugeben. Umso bedauerlicher ist es, dass Frau Bellmann aufgrund eines Einsatzes verhindert ist und wir diese Präsentation nicht gemeinsam machen können", so Bernd Paul bei der Vorstellung des Kunstwerkes.

Die beim Hessischen Landeskriminalamt beschäftigte Phantombildzeichnerin ist nicht immer ihrer aus der Kindheit stammenden Leidenschaft nachgegangen. Seitdem Sie denken kann, zeichnet sie gerne und überall Portraits, als Kind war sie sich dieses Talents aber nicht bewusst. Ab dem 13. Lebensjahr pausierte sie dann mit der Malerei, bis sie Phantombildzeichnerin wurde. Die gelernte Justizfachangestellte arbeitete seit 1982 in Vorzimmern des Landeskriminalamtes, zunächst in der Ermittlungsabteilung und danach bei der Kriminaltechnik, bis sie dann ab 2003 Phantombildzeichnerin für das Land Hessen wurde.

Nach einem Jahr nutzte sie dann die Chance, sich beim FBI in Quantico/Virginia zur Phantombildzeichnerin incl. Gesichtsweichteilrekonstruktion und Aging (Alterungsverfahren) ausbilden zu lassen. Danach manifestierte sich bis 2006 der Wunsch ihrer künstlerischen Tätigkeit mehr nachzugehen. Seitdem waren ihre Kunstwerke in vielen Ausstellungen zu betrachten. Darüber hinaus gibt sie Mal- und Zeichenkurse bei einer Volkshochschule und begeistert auf verschiedensten Firmenveranstaltungen mit "Eventmalen", indem sie vor Ort live malt. Auch für das hessische Landeskriminalamt malte sie mehrere Bilder.

Das sechs mal zwei Meter große Kunstwerk wird sicherlich noch lange in Butzbach zu bewundern sein. Davon waren alle Anwesenden überzeugt. Der von der Schreinerei Brehm gelieferte und von der Firma Goldbeck gesponserte Rahmen unterstreicht das Kunstwerk in seiner Faszination. Der spontan einsetzende Applaus aller Gäste bei der Enthüllung untermalt die Überzeugung, dass das Projekt in hervorragender Weise gelungen ist.

Auf dem Gruppenfoto sind von links nach rechts folgende Personen zu sehen:

Herr Brehm (Schreinerei Brehm), Anja Fuchs, Polizeipräsident Bernd Paul, Gerold Reitz, Martin Frank, Herr Dieckmann (Fa. Goldbeck), Thorsten Haas, Stefan Holewa

