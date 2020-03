Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Ladendiebinnen erwischt+++ Festnahme von minderjährigen Einbrechern+++Mehrere Autos in Laubach beschädigt+++Beim Ladendieb Drogen gefunden+++Sachbeschädigung+++ Verkehrsunfälle

Gießen (ots)

Gießen: Einsatz in der Asylunterkunft

Die Polizei ermittelt seit Freitag (28. Februar) wegen versuchter räuberischer Erpressung und Körperverletzung gegen einen 33-jährigen Asylbewerber. Kurz nach Mitternacht forderte der 33-Jährige Mann in der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung in der Rödgener Straße offenbar unter Vorhalt eines Messers das Bargeld eines 25-jährigen Bewohners. Dabei kam es zum Übergriff auf das Opfer, so dass sich dieser leicht verletzte. Alarmierte Polizisten sorgten für Ruhe und entließen den Verdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder.

Gießen: Ladendiebinnen durchtrennen Sicherungen

Am Freitagmittag (28. Februar) gegen 13.00 Uhr erwischte eine Angestellte in einem Kaufhaus im Seltersweg zwei minderjährige Ladendiebinnen. In einer Umkleidekabine durchtrennte das Duo mit einer Schere die Sicherung mehrerer Bekleidungsstücke. Eine Mitarbeiterin bemerkte die beiden dabei und informierte die Polizei. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren gegen die 16-jährigen Mädchen ein und benachrichtigen die Eltern.

Gießen: Junge Einbrecher festgenommen

Die Polizei hat am Freitagnachmittag (28. Februar) gegen 15.20 Uhr zwei junge Einbrecher im Alter von 14 und 15 Jahren in einem Gebäude der Straße "Am Steg" festgenommen. Die Jugendlichen waren etwa 30 Minuten zuvor gewaltsam über ein Fenster in den Keller des Universitätsgebäudes eingebrochen. Der Mitarbeiter eines Wachdienstes bemerkte den Einstieg und alarmierte die Polizei. Die Ermittler nahmen im Keller dann das Einbrecher-Duo fest und übergaben die beiden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Erziehungsberechtigten. Wer hat den Einbruch beobachtet? Wem sind die Verdächtigen schon vor dem Einbruch aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Laubach: Autos in der Friedrichsstraße zerkratzt

Unbekannte zerkratzten am Freitag (28. Februar) zwei in der Friedrichsstraße geparkte Autos. Zwischen 15.15 und 19.30 Uhr beschädigten sie einen schwarzen Touareg und einen weißen Vito an der rechten Fahrzeugseite und hinterließen Sachschäden von etwa 1.000 Euro. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Gibt es weitere Besitzer, dessen Fahrzeuge ebenfalls beschädigt wurden? Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Beim Ladendieb Haschisch gefunden

Bei der Durchsuchung eines 29-jährigen Ladendiebes fanden Polizisten am Samstagabend (29. Februar) eine geringe Menge Haschisch. Zuvor hatte der Mann in einem Kaufhaus im Seltersweg die Diebstahlssicherung mehrerer Bekleidungstücke im Wert von über 40 Euro entfernt. Das Diebesgut zog er unter seine eigenen Kleidungstück an und versuchte das Geschäft zu verlassen. Ein Angestellter hinderte ihn offenbar dabei und informierte die Polizei. Der Dieb muss sich nun in zwei Strafverfahren für sein Handeln verantworten.

Gießen: Bilderrahmen beschädigt

In einem Baumarkt in der Bänninger Straße beschädigte Samstagabend (29. Februar) eine unbekannte Frau einen Bilderrahmen. An der Kasse kam es dann zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen der Unbekannten und einem Detektiv, welcher dabei von der Frau beleidigt wurde. Anschließend flüchtete sie, ohne für den Schaden aufzukommen. Beschreibung der Frau: Sie ist zwischen 40 und 45 Jahre alt und etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß. Sie hat eine normale Figur und dünne schwarze Haare, trug eine schwarze Tasche, eine schwarze Jacke sowie Sandalen mit Socken. Wer kann Angaben zur Identität dieser Frau machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Auseinandersetzung in der HEAE

Zu einer Auseinandersetzung kam es am Samstagabend (29. Februar) in der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung in der Rödgener Straße. Zwei Bewohner (25 und 32 Jahre alt) gerieten gegen 23.05 Uhr in einen Streit, in dessen Verlauf sich die Kontrahenten leicht verletzten. Die alarmierte Polizeistreife nahm zwei Anzeigen wegen Körperverletzung auf und entließ die beiden Streithähne nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme.

Gießen: Trickdiebstahl in der Frankfurter Straße

In der Frankfurter Straße stahlen Unbekannte am Samstagabend (29. Februar) die Geldbörse eines 25-jährigen Mannes aus Linden. Sie baten gegen 22.45 Uhr den Lindener um eine Zigarette und lenkten ihn in einem Gespräch ab. Dabei entwendete offenbar einer das Portemonnaie aus der Jackentasche des Opfers. Nach Angaben des Zeugen sehen die Verdächtigen nordafrikanisch aus und sind schlank. Die Verdächtigen waren dunkel gekleidet und vermutlich alkoholisiert. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle und Unfallfluchten:

Lich: Bus beschädigt PKW

Am Donnerstag (27.Februar) gegen 11.45 Uhr befuhr ein Gelenkbus die Oberstadt in Richtung Innenstadt und bog nach links in die Straße "Am Wall" ein. Hierbei streifte das Heck des Busses einen am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 52 geparkten PKW. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 600 Euro.

Hungen/Nonnenroth: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Freitag (28.Februar) gegen 15.20 Uhr befuhr eine 27-jährige Grünbergerin mit ihrem Fiat die Landesstraße L3007 von Nonnenroth nach Röthges. In einer Rechtskurve kam sie vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und touchierte einen Leitpfosten. Sie kam im Straßengraben zum Stehen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.150 Euro.

Gießen: Daimler touchiert

3000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eine Daimlers nach einem Unfall zwischen Freitag (21.Februar) 17.45 und Samstag (22.Februar) 12.00 Uhr im Zinzendorfweg. Der blaue Kombi parkte dort am Fahrbahnrand. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkam, war dieser an der Fahrerseite beschädigt. Bei dem Unfallverursacher könnte es sich um ein gelbes Fahrzeug handeln. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen/Nordanlage: BMW in Parkhaus beschädigt

Am Mittwoch (05.Februar) zwischen 09.40 und 21.00 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter in einem Parkhaus der Nordanlage einen geparkten BMW. Vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken touchierte der Unbekannte den weißen BMW. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Laubach: Außenspiegel touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Donnerstag (27.Februar) den linken Außenspiegel eines VW Transporters. Der gelbe Transporter parkte zwischen 12.10 und 12.19 Uhr vor der Apotheke in der Stiftstraße. Der Unfallverursacher kam nicht seinen rechtlichen Pflichten nach und entfernte sich vom Unfallort. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen/Talstraße: BMW durch Fahrrad beschädigt?

Am Freitag (28.Februar) zwischen 07.40 und 11.35 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen in der Talstraße geparkten BMW. Als der Besitzer zu seinem schwarzen 3er BMW zurückkam, war dieser auf der Fahrerseite beschädigt. Beim dem Unfallverursacher könnte es sich um einen Radfahrer handeln. Die Polizei schätzt den Schaden auf 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen/Robert-Sommer-Straße: Unfallflucht nach Spiegelschaden

In der Robert-Sommer Straße touchierte am Freitag (28.Februar) ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Peugeot. Der grüne 206 parkte zwischen 12.00 und 20.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 6 in Richtung Klein Linden. Vermutlich beim Vorbeifahren kam der Unbekannte zu weit nach rechts und dabei kam es zur Berührung der Außenspiegel. Er entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Wettenberg: Spiegelschaden im Begegnungsverkehr -Zeugenaufruf

Zu einem Spiegelschaden kam es am Dienstagabend auf der Landstraße L3093 zwischen Wißmar und Launsbach. Gegen 18.15 Uhr stießen auf der Strecke die Außenspiegel zweier Fahrzeuge zusammen. Während eine 60-jährige Wettenbergerin mit Ihrem VW Tiguan anhielt, fuhr der andere Beteiligte weiter. Wer kann Angaben zum Unfall sowie dem unbekannten Fahrer machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Langgöns: Leichtverletzter nach Überholvorgang

Am Sonntag (01.März) gegen 15.15 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann aus Langgöns die Kreisstraße K362 in Richtung Niederkleen. Plötzlich überholte ein bislang Unbekannter das Fahrzeug des Langgönsers, setzte sich vor ihn und bremste ihn aus. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 40-Jährige eine Vollbremsung durchführen. Dabei verletzte sich ein Insasse leicht. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, jedoch konnte sich ein Zeuge das Kennzeichen notieren. Die Ermittlungen dauern noch an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen/Wieseck: Radfahrer fährt gegen geöffnete Autotür

Eine 25-jährige Frau parkte am Samstagabend (29.Februar) gegen 20.04 Uhr ihren Ford am Fahrbahnrand in der Straße "Am Eisenstein". Die Ford-Fahrerin ließ die Fahrertür zwecks Entladung offen stehen. Offenbar übersah dies ein bislang unbekannter Radfahrer und stieß mit der geöffneten Tür zusammen. Der Radfahrer machte gegenüber der 25-Jährigen falsche Angaben und entfernte sich dann vom Unfallort. Der Schaden an der Tür des Fords wird auf 800 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Radfahrer geben? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Großen-Buseck: Von der Fahrbahn abgekommen- ein Leichtverletzter

Ein Leichtverletzter und 7.500 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls von Samstag (29.Februar). Ein 77-jähriger Busecker befuhr gegen 14.40 Uhr die Landesstraße L3128 von Alten-Buseck nach Großen-Buseck. Dabei kam er aus bisher ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben stehen. Der 77-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW des Buseckers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Heuchelheim: Fußgängerin angefahren

Am Freitag (28.Februar) gegen 12.40 Uhr fuhr eine 41-jährige Frau rückwärts aus einer Parklücke von dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Rodheimer Straße. Dabei übersah sie offenbar eine 83-jährige Fußgängerin und es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Fußgängerin stürzte. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell