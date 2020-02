Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 28.02.2020: Tierköder mit Rasierklingen gefunden+++Autofahrer fährt auf Hundebesitzerin zu+++Offenbar Raub in Erstaufnahmeeinrichtung+++

Gießen (ots)

Gießen: Tierköder mit Rasierklingen in Kleinlinden verteilt

Auf einem Grundstück in der Gregor-Mendel-Straße hat ein Unbekannter am Donnerstag mehrere Hackfleischköder, die mit Rasierklingen bestückt waren, ausgelegt. Offenbar wurden alle ausgelegten Köder rechtzeitig gefunden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise dazu geben können. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Rabenau: Streit zwischen Hundebesitzerin und Autofahrer

Bei Lardenbach kam es am Donnerstagnachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Spaziergängerin und einem Autofahrer. Die 36 - Jährige war mit ihren Hunden auf einem Feldweg, der von Lardenbach in Richtung B 276 führt, unterwegs. Der Autofahrer musste zunächst offenbar stehen bleiben. Als die Frau zur Seite ging, fuhr der Unbekannte offenbar zwei Mal gegen die Beine der Frau. Die Frau und zwei ihrer Hunde wurden dabei verletzt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Offenbar versuchter Raub in der Erstaufnahmeeinrichtung

Am frühen Freitagmorgen nahm die Polizei nach einem mutmaßlichen Raub einen 33 - Jährigen algerischen Asylbewerber fest. Vermutlich hatte der 33 - Jährige einen 26 - Jährigen Landsmann mit einem Messer bedroht und von ihm Bargeld gefordert. Dabei soll der 26 - Jährige auch verletzt worden sein. Der 33 - Jährige konnte wenig später in der Erstaufnahmeeinrichtung festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Wettenberg: PKW in Krofdorf-Gleiberg aufgebrochen

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag hatten sich Unbekannte in der Burgstraße an einem Geländewagen zu schaffen gemacht. Offenbar brachen sie das Türschloss des Autos auf und holten sich aus dem Innenraum eine Geldbörse und andere Gegenstände. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Biebertal/Rodheim-Bieber: Durch Schneeglätte von Fahrbahn abgekommen

Zu einem Unfall auf schneeglatter Fahrbahn kam es am Donnerstag (27.Februar) gegen 18.28 Uhr. Ein 80-jähriger Mann befuhr die Bieberstraße in Richtung Ortsausgang. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Graben. Glücklicherweise verletzte er sich nicht. Das Fahrzeug musste durch eine Spezialfirma aus dem Graben geborgen werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Rangieren Suzuki beschädigt

Am Donnerstag (27.Februar) gegen 18.12 Uhr kam es zu einem Unfall in der Eichgärtenallee. Ein 24-jähriger Mann beschädigte beim Rangieren aus einer Parkbucht einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Toyota. Der Schaden wird auf 400 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A5/Grünberg: Auf Rastplatz LKW touchiert

Ein 38-jähriger LKW-Fahrer parkte am Donnerstag (27.Februar) gegen 21.15 Uhr auf dem Rastplatz Reinhardshain in Richtung Kassel. Als er wieder zu seinem LKW zurückkam, war dieser am Außenspiegel beschädigt. Offenbar beim Rangieren touchierte ein unbekannter LKW-Fahrer das Fahrzeug des 38-Jährigen. Ein Zeuge konnte sich das Kennzeichen des Unfallverursachers notieren. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Großen-Linden: Unfallflucht in der Goethestraße

1.500 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines VW Polos nach einem Unfall in der Goethestraße. Der graue Polo parkte zwischen Donnerstag (27.Februar) 12.00 und Freitag (28.Februar) 11.30 Uhr auf einem Abstellplatz in Höhe der Hausnummer 15. Als die Besitzerin zu ihrem Wagen zurückkam, war dieser am hinteren Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort und kam nicht seinen rechtlichen Pflichten nach. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

