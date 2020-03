POL-GI: Drogentest positiv+++Sachbeschädigung an Feuerwehrhaus+++Verdächtiger Mann und Zeugen gesucht+++Einbruch in Schule+++Unfälle und Unfallfluchten

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen: Drogentest positiv

Bei der Kontrolle eines Autofahrers reagierte Dienstagfrüh (03. März) ein Drogentest positiv. Der 39-jährige Fahrer fiel gegen 03.20 Uhr einer Polizeistreife in der Gießener Straße in Wieseck auf. Der Test zeigte den Wirkstoff THC an. Darüber hinaus hatte der Mann Drogen in seiner Jackentasche. Nach einer Blutprobe auf der Polizeiwache entließen die Beamten ihn wieder.

Fernwald: Scheibe von Feuerwehrhaus beschädigt

Unbekannte schlugen Montagfrüh (02. März) gegen 08.30 Uhr eine Fensterscheibe des Feuerwehrhauses in der Oppenröder Straße in Steinbach ein. Dabei lösten sie offenbar die Alarmanlage aus. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1.000 Euro. Wem ist dort etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Verdächtiger Mann will "vermeintliche" Pillen verkaufen

Die Polizei sucht nach einem Mann, der offenbar in der Straße "Trieb" Pillen verkaufen wollte. Nach Aussage eines Zeugen, klingelte der Unbekannte Sonntagabend (01. März) gegen 19.00 Uhr an einer Wohnungstür eines mehrstöckigen Mehrfamilienhauses. Im gebrochenem Deutsch bot er dem Bewohner vermeintliche Pillen zum Verkauf an. Der 51-Jährige ging auf den Handel nicht ein und verjagte den Fremden. Der Unbekannte sei zwischen 50 und 60 Jahre alt, hat eine schlanke Statur, kurze schwarze Haare und einen dunklen Vollbart. Er trug eine Art Anzug. Nach ersten Erkenntnissen soll dieser Mann auch bei weiteren Anwohnern des Hauses geklingelt haben. Angaben zu den "Pillen" können aktuell nicht gemacht werden. Bereits im Februar ereignete sich ein ähnlicher Fall in der Martin-Luther-King-Straße, bei dem ein Unbekannter Pillen zum Verkauf anbot.

Wer kann Hinweise zu dem Verdächtigen geben? Gibt es weitere Zeugen, bei denen ebenfalls am Sonntag ein Fremder geklingelt und etwas angeboten hatte? Die Ordnungshüter raten in solchen Fällen, die Polizei unter der bekannten Rufnummer "110" oder die nächste Polizeidienststelle immer zu informieren. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Versuchter Einbruch in der Gottlieb-Daimler-Straße

Unbekannte schnitten in der Nacht zu Dienstag (03. März) den Zaun des Außengeländes eines Baumarktes in der Gottlieb-Daimler-Straße auf. Gegen 08.20 Uhr entdeckte ein Mitarbeiter die Beschädigung und informierte die Polizei. Ob etwas fehlt, steht zurzeit noch nicht fest. Hat jemand etwas Verdächtige beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Einbruch in Schule

Computer, Laptop und Zubehör in Höhe von etwa 1.100 Euro war die Beute nach einem Einbruch in eine Schule in der Egerländer Straße. Die Tat ereignete sich zwischen 13.00 Uhr am Freitag (28. Februar) und 07.00 Uhr am Montag (02. März). Wer hat während dieser Zeit etwas Verdächtiges an der Schule beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen/Wilhelmstraße: Beim Parken Peugeot beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte offenbar bei einem Parkmanöver zwischen Sonntag (01.März) 15.00 Uhr und Montag (02.März) 14.00 Uhr einen in der Wilhelmstraße geparkten Peugeot. Als die Besitzerin zu ihrem roten C 208 zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen/Licher Straße: Radfahrerin leicht verletzt

Zu einem Unfall kam es Montagnacht (02.März) in der Licher Straße. Gegen 02.30 Uhr befuhr eine 48-jährige Radfahrerin die Licher Straße. Bei dem Überholvorgang eines unbekannten Verkehrsteilnehmers berührte der Außenspiegel des PKWs die Radfahrerin, die daraufhin zu Boden stürzte. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. An dem Fahrrad entstand Sachschaden in zweistelliger Höhe. Bei dem Unbekannten könnte es sich um einen SUV handeln. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Buseck: Vorfahrt missachtet

6.400 Euro Sachschaden ist die Folge eines Unfalls von Montag (02. März) 10.00 Uhr. Ein 75-jähriger Mann missachtete offenbar beim Einfahren in den Grünberger Weg die Vorfahrt eines 35-jährigen LKW-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich glücklicherweise niemand verletzte. Der PKW des 75-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Wettenberg: LKW von Fahrbahn abgekommen

Am Montag (02. März) befuhr ein 31-jähriger Fahrer eines LKW die Landesstraße L3047 von Krofdorf nach Heuchelheim. Der LKW-Fahrer kam gegen 11.50 Uhr in einer Kurve von der Fahrbahn ab, beschädigte zuerst einen Leitpfosten und prallte gegen die Schutzplanke. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 8.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

