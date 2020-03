Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Diebstahl+++Einbruch in Hausen+++BMW beschädigt

Gießen (ots)

Gießen: Wertsachen aus Garage gestohlen

Im Launsbacher Weg kam es am Dienstag gegen 14.00 Uhr zu einem Diebstahl aus einer Garage. Offenbar verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zu einer Garage und entwendete dort eine Bauchtasche mit Portemonnaie und Ausweispapieren. Der unbekannte Täter erbeutete 450 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Pohlheim: Einbruch in Hausen

Am Montag (02.März) zwischen 08.00 und 19.00 Uhr hebelten Unbekannte die Terrassentür auf der Rückseite eines Einfamilienhauses in der Lindenstraße auf. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter nichts. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/70036-3555.

Laubach: BMW beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte Dienstagvormittag (03. März) einen in der Philipp-Reis-Straße geparkten BMW. Das weiße Auto stand zwischen 10.30 und 11.10 Uhr auf dem Parkplatz der Zulassungsstelle. Der Schaden an der Stoßstange wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

