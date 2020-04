Polizei Münster

POL-MS: Zu schnell und betrunken um die Ecke gefahren - Peugeot prallt gegen Ampelmast

Münster (ots)

Am Dienstag (7.4., 20.15 Uhr) prallte eine alkoholisierte Autofahrerin mit ihrem Peugeot an der Königsberger Straße gegen einen Ampelmast. Die 55-Jährige kam von der Coerheide und bog nach rechts ab. Dabei verlor sie nach ersten Erkenntnissen die Kontrolle über den Wagen, überfuhr auf der Mittelinsel ein Verkehrszeichen und kam an dem Ampelmast zum Stehen. Bei dem Unfall verletzte sie sich leicht. Im Gespräch mit den alarmierten Polizisten lallte sie, war teilweise verwirrt und gab an, zuvor Alkohol getrunken zu haben. Die 55-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, den Führerschein nahmen die Beamten ihr sofort ab. Es entstand Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Die Münsteranerin erwartet ein Strafverfahren.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell