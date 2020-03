Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in Gaststätte

Bad Bertrich (ots)

In der Nacht vom 23./24.03.2020 ereignete sich in der Kurfürstenstraße in Bad Bertrich ein Einbruchsdiebstahl. Entsprechend der Spurenlage hebelten der oder die Täter zunächst das zur Kurfürstenstraße gelegene Schiebefenster auf und verschaffen sich auf diese Weise Zutritt zum Schankraum der Gaststätte. In der Gaststätte wurde ein an der Wand aufgehängter Spielautomat aufgehebelt und das darin befindliche Bargeld entwendet. Verdächtige Wahrnehmungen oder Täterhinweise werden an die Polizeiinspektion Zell unter der 06542-98670 oder per Email (pizell@polizei.rlp.de) erbeten.

