Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht am Brückenkopf in Bernkastel

Bernkastel-Kues (ots)

Am Dienstag, den 24. März 2020 gegen 08:00 Uhr kam es am Brückenkopf Bernkastel zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein LKW mit ausländischer Zulassung verursachte beim Rangieren einen Sachschaden, indem er mehrere Metallpfosten der Gehwegbegrenzung umriss.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Bernkastel-Kues unter 06531/9527-0 oder per Email an pibernkastel-kues@polizei.rlp.de zu melden.

