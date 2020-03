Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Prüm (ots)

Am Donnerstag, 19.03.2020 in der Zeit von 07.30 Uhr bis 19.00 Uhr parkte die Geschädigte ihren anthrazit farbigen Audi A1 Sportback in der Parkreihe an der Zufahrt zum Parkplatz am Konvikt in Prüm. Sie hatte ihr Fahrzeug dort hinter den Parkplätzen der Elektroladestation geparkt. Anschließend suchte sie ihre Arbeitsstelle auf. Als sie nach der Arbeit zu ihrem Fahrzeug zurück kam, stellte sie einen erheblichen Schaden vorne links an ihrem Fahrzeug fest. Der Schaden wurde vermutlich durch ein wendendes Fahrzeug verursacht. Zeugen die sachdienliche Angaben machen können werden gebeten sich mit der Polizei Prüm in Verbindung zusetzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Te.: 06551-9420

E-Mail: pipreum@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell