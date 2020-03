POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 24.03.2020

Polizeidirektion Wittlich

Pressemeldung der Polizei Daun vom 24.03.2020

Daun (ots)

Ereignis: Unbekannte stehlen Rundballenheu

Ort: Mürlenbach, Auf der Hardt

Zeit: 15.03.2020 bis 22.03.2020

Unbekannte Täter entwendeten zwischen dem 15.03.20 und dem 22.03.20 insgesamt 12 in Folien gepackte Rundballen Heu, die auf einer Wiese, im Bereich "Auf der Hardt", Mürlenbach, gelagert wurden. Der Einsatz von technischem Gerät dürfte hier stattgefunden haben. Die Polizei Gerolstein sucht Zeugen, 06591, 95260

Ereignis: Einbruch in Baufirma

Ort: Gerolstein, Vulkanring

Zeit: 22.03.2020, 18.00 Uhr bis 23.03.2020, 07.49 Uhr

Unbekannte Täter drangen in das Lager einer Baufirma im Vulkanring, Gerolstein, ein, indem das Zugangstor geöffnet wurde. Es wurden diverse Container, die als Werkzeuglager dienten, aufgebrochen. Hieraus entwendeten die Täter Werkzeuge, die vermutlich mit einem Fahrzeug weggeschafft wurden. Es entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592, 96260.

Ereignis: Verdacht einer Bedrohungslage/Eigengefährdung

Ort: Wallenborn, Neue Straße

Zeit: 23.03.2020, 16.30 Uhr

Durch einen Zeugen wurde mitgeteilt, dass ein Mann mit einer Langwaffe am Fenster des benachbarten Anwesens gestanden und in Richtung des Anrufers gezielt habe. Ob es sich dabei um eine scharfe Schusswaffe handelte, konnte nicht abschließend gesagt werden. Die Lebensgefährtin des Verantwortlichen flüchtete mit samt der Tochter in das Haus des Anrufers. Sie gab an, dass der Mann erheblich alkoholisiert gewesen sei und sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe. Weiterführende Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der Langwaffe um ein Luftgewehr handeln durfte. Darüber hinaus sei der Verantwortliche aber noch im Besitz eines echten Schwertes. Aufgrund des Gesamtumstandes musste auch von einer Eigengefährdung des Mannes ausgegangen werden. Nach Anforderung von SE-Kräften konnte dieser widerstandslos in seiner Wohnung festgenommen werden. Er wurde im Anschluss der psychischen Abteilung eines Krankenhauses vorgestellt.

