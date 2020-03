Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Limburgerhof - auch wenig kann Zuviel sein

Limburgerhof (ots)

Am Samstagmorgen, 29.02.2020, gegen 10:30 Uhr, stieß ein 78-jähriger Pkw-Fahrer beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Discounters gegen ein dort geparktes Fahrzeug. Der Mann kam seinen Pflichten, seine Personalien dem geschädigten Fahrzeugführer zu übermitteln, nicht nach und verließ die Unfallörtlichkeit. Die alarmierte Polizeistreife konnte den Fahrer jedoch unweit des Unfallorts feststellen und zum Parkplatz zurück lotsen. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Unfallverursacher fest - ein Schnelltest ergab 0,36 Promille: wenig, aber Zuviel. Aufgrund der Alkoholisierung sowie des Fremdschadens in Höhe von ca. 1600EUR wurde durch einen Bereitschaftsstaatsanwalt nicht nur eine Blutprobe beim nunmehr Beschuldigten angeordnet, sein Führerschein wurde zudem beschlagnahmt. Den Pkw-Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort in Verbindung mit einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Es droht eine Geldstrafe sowie der Entzug der Fahrerlaubnis.

