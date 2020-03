Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Erneute Enkel-Trickbetrugs-Versuche - auch in abgewandelter Form - in Böhl-Iggelheim/Altrip

Böhl-Iggelheim/Altrip (ots)

Am Freitag, dem 28.02.2020, kam es im Tagesverlauf einmal in Böhl-Iggelheim und dreimal in Altrip zum versuchten Betrug mittels "Enkel-Trick": Die Betrüger meldeten sich telefonisch bei den lebensälteren Geschädigten, ohne ihren Namen zu nennen. Stattdessen erfolgten Fragen wie: "Kennst du mich nicht?" Je nachdem, wie die Antwort ausfiel, gaben die Täter vor, der Enkel, der Sohn, der Schwager, der Schwiegersohn oder der Ehepartner des Enkels zu sein. Sodann wurde eine "Notsituation" erklärt - man brauche Geld oder Schmuck, weil man einen schlimmen Unfall erlitten habe oder dringend eine Wohnung kaufen müsse. In den genannten Fällen waren die Angerufenen entsprechend misstrauisch und beendeten die Gespräche sehr schnell, sodass es zu keinem Schaden kam. Die Polizei rät daher besonders lebensälteren Menschen, misstrauisch und vorsichtig Anrufern gegenüber zu sein, die sich nicht zu Beginn des Telefonats mit ihrem Namen melden. Auch unbekannten Besuchern sollte ein gutes Maß an Misstrauen und Vorsicht entgegengebracht werden.

