Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Auto landet im Graben

Geseke (ots)

Gestern Nachmittag, gegen 16.30 Uhr, befuhr eine 26-jährige Frau aus Rüthen mit ihrem Wagen die Salzkottener Straße aus Richtung Salzkotten kommend in Richtung Geseke. Am Stalper Weg wollte sie nach links abbiegen, musste hierfür jedoch noch den entgegenkommenden Verkehr durchlassen. Dies bemerkte eine 20-jährige Autofahrerin aus Geseke zu spät und fuhr der Rüthenerin hinten auf. Nach dem Aufprall schleuderte die 20-Jährige mit ihrem Wagen in den Graben. Sie wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Lippstädter Krankenhaus gebracht. Die Polizei bilanzierte den entstanden Unfallschaden auf zirka 14.500 Euro. (reh)

