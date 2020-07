Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Streitsüchtige Männer, vergessenes Essen, Katze in misslicher Lage, Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Beleidigungen und Hitlergruß

Ein 20-Jähriger wurde am Montagabend am Gmünder Torplatz von mehreren Personen verbal angegangen und körperlich bedrängt. Ein Zeuge verständigte gegen 19.45 Uhr die Polizei. Diese traf zwei alkoholisierte 32 und 35 Jahre alte Männer sowie den Geschädigten an. Der 32-Jährige verhielt sich provozierend, streitsüchtig sowie gegenüber den Polizisten respektlos und beleidigte diese. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen zeigten die beiden beim Weglaufen zweimal den Hitlergruß. Sie erwarten nun entsprechende Strafanzeigen. Zeugen, die die beiden Männer dabei beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07361/5240 beim Polizeirevier in Aalen zu melden.

Aalen: Vorfahrt missachtet

10.000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall, der sich am Montagabend gegen 18.30 Uhr ereignete. Eine 27-jährige VW-Fahrerin fuhr von der Bonifatiusstraße in den Rebhuhnweg ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines 35-jährigen Mercedes-Fahrers. Beide Beteiligte blieben unverletzt.

Aalen: Fahrzeug machte sich selbständig

Ein 65-Jähriger stellte am Montagnachmittag gegen 15.20 Uhr seinen Pkw Ford Focus in der Parkstraße ab. Da an dem Fahrzeug kein Gang eingelegt und die Handbremse zu leicht angezogen war, machte sich der Pkw selbständig und rollte gegen einen abgestellten Kleintransporter, wobei ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro entstand.

Hüttlingen: Fahrzeug übersehen - 6000 Euro Sachschaden

An der Einmündung B 19 / B 29 übersah eine 43-Jährige am Montagmittag kurz nach 13 Uhr den Pkw VW Golf eines 30-Jährigen und streifte diesen mit ihrem Pkw Ford Ka. Bei dem Unfall, bei dem beide Fahrzeuglenker unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.

Westhausen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 20-Jährige ihren Pkw Ford am Montagvormittag kurz nach 11 Uhr auf der B 29 Höhe Auffahrt BAB A7 anhalten. Ein 41-Jähriger fuhr mit seinem Lkw auf das stehende Fahrzeug auf. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beziffert sich auf ca. 2500 Euro.

Ellwangen: Vergessenes Essen löste Feuerwehreinsatz aus

Mit 22 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen rückte die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen am Montag gegen 18 Uhr zu einem vermeintlichen Brand aus. Ein 85-Jähriger hatte in seiner Küche in der Patriziusstraße Essen auf dem Herd vergessen, wodurch der Rauchmelder ausgelöst wurde. Der Herr blieb unverletzt; Sachschaden entstand nicht.

Ellwangen: Missliche Lage für einen kleinen Vierbeiner

Auf der Abt-Rudolf-Straße in Pfahlheim bemerkte ein Mann am Montag gegen 17.30 Uhr eine Katze, welche auf der Straße lag. Das arme Tier steckte mit dem Kopf in einem Marmeladenglas fest und konnte sich nicht mehr alleine befreien. Beamte des Polizeireviers Ellwangen halfen rasch; sie zerschlugen vorsichtig das Glas, so dass der kleine Vierbeiner wieder frei war. Die Katze blieb bei ihrem Abenteuer unverletzt.

Ellwangen: Aufgefahren

Beim Einfädeln am Montag gegen 13 Uhr von der Beschleunigungsspur an der Rastanlage Ellwanger Berge auf die A7 fuhr ein 39-Jähriger mit seinem Lkw auf den vor ihm fahrenden Pkw Skoda einer 49-Jährigen auf. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Autofahrer musste zur Blutentnahme

Mit seinem Pkw Audi fuhr ein 36-Jähriger am Montagabend gegen 23 Uhr über einen erhöhten Bordstein auf den Parkplatz eines Geschäftes in der Straße Krähe, wobei an dem Fahrzeug durch die überhöhte Geschwindigkeit und den Aufprall gegen die Bordsteinkante beide Airbags auslösten. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, stoppte eine zufällig vorbeikommende Streife. Als diese den Parkplatz anfuhren standen zwei Personen bei dem verunfallten Fahrzeug. Einer der Männer floh, als er die Beamten bemerkte. Der zweite, bei dem es sich um den Fahrer handelte, wurde den Polizisten gegenüber sofort aggressiv, so dass weitere Streifenfahrzeuge angefordert wurden. Der Unfallverursacher, der deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Sein Fahrzeug, das nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war, musste abgeschleppt werden.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeugscheibe beschädigt

Bereits am Sonntagabend zwischen 18 Uhr und 22 Uhr beschädigte ein Unbekannter die Frontscheibe eines Pkw Renault, der in dieser Zeit in der Weißensteiner Straße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 500 Euro. Hinweise auf den Täter bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Parkrempler

Beim Ausparken ihres Pkw Dacia beschädigte eine 53-Jährige am Montagmorgen gegen 9.45 Uhr einen in der Buchstraße abgestellten Pkw Mercedes Benz, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell