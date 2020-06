Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Autofahrer flüchtet

Am Mittwoch stoppte die Polizei in Ulm einen berauschten Autofahrer nach Drifteinlagen.

Ulm (ots)

Gegen 22.30 Uhr meldete eine Zeugin mehrere Autos in einem Parkhaus in der Blaubeurer Straße. Die drifteten dort wohl herum. Mehrere Polizeistreifen überprüften die Örtlichkeit. Beim Eintreffen der Polizisten flüchteten die Autofahrer. Den Beamten gelang es einen Audi in der Banzenmacherstraße zu stoppen. Bei dem 22-jährigen Fahrer hatten die Beamten den Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Test bestätigte das. Er musste eine Blutprobe abgeben. Bei der Begutachtung seines Audis stellten die Polizisten fest, dass der Mann erhebliche Veränderungen an seinem Audi vorgenommen hatte. Für die verbaute Bereifung und Stoßdämpfer konnte er keinen erlaubten Nachweis erbringen. Dadurch war sein Auto auch zu tief gelegt. Der Audi wurde aus dem Verkehr gezogen und die Polizei behielt die Fahrzeugschlüssel ein. Der 22-Jährige sieht nun mehreren Anzeigen entgegen.

+++++++ 0982864

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell