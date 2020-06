Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen - Seniorin verwechselt Pedale

Hoher Schaden entstand am Dienstag in Merklingen. Verletzt wurde niemand.

Ulm (ots)

Gegen 11 Uhr fuhr eine 86-Jährige auf einen Parkplatz in der Hauptstraße. Dort gab sie plötzlich Vollgas. Ihr Opel fuhr über ein Beet, streifte eine Mauer, rollte über einen Findling und einen Poller und schließlich im Bogen auf die Straße. Von dort fuhr der Wagen weiter über die Rabatte auf den Parkplatz und prallte dort gegen einen Mercedes. Die Frau überstand den Unfall unverletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 19.000 Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls auf. Sie geht jetzt davon aus, dass die Seniorin an ihrem Automatik-Auto Brems- und Gaspedal verwechselte. Die Seniorin sieht jetzt einem Bußgeld entgegen. Die Polizei berichtet den Unfall auch an die Führerscheinstelle, damit die Behörde erforderlichenfalls prüfen kann, ob die Seniorin noch geeignet ist, ein Fahrzeug zu führen.

Die Polizei schaut aufmerksam auf die wachsende Zahl der Verkehrsunfälle, an denen Senioren (Alter: 65+) beteiligt sind. Die Zahl dieser Unfälle stieg 2019 im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm gegen über dem Vorjahr von 2.009 auf 2.163 (+154 Unfälle, +8 Prozent). Senioren verursachen zwei Drittel dieser Unfälle selbst. Die Zahl der Unfälle mit Personenschaden, die von Senioren verursacht wurden, ist mit 453 (Vorjahr: 456) dagegen nahezu unverändert. Die Polizei empfiehlt Senioren, sich selbst stets kritisch zu prüfen. Ihren Angehörigen empfiehlt die Polizei, den Senioren Aufmerksamkeit zu schenken, um rechtzeitig erkennen zu können, wo deren Grenzen liegen und, wo nötig, die Senioren zu überzeugen, lieb gewonnene Gewohnheiten aufzugeben, wenn diese zu gefährlich werden. Dazu gehöre letztendlich auch das Autofahren, so die Polizei. Auch wenn dies schmerze. Mittlerweile gebe es aber überall Alternativangebote wie den öffentlichen Nahverkehr, Fahrdienste, Taxis oder die Verwandten und Freunde, die gerne helfen.

++++++++ 0980154

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell