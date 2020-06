Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Uttenweiler - Unfallverursacher flüchtet

Um zwei gestürzte Radler kümmerte sich ein Autofahrer am Mittwoch in Uttenweiler nicht.

Ulm (ots)

Gegen 17.30 Uhr fuhren zwei Rennradler in der Hauptstraße. Ein Autofahrer fuhr dabei ohne auf die Radler zu achten von einer Parkbucht auf die Straße. Den Blinker setzte er dabei wohl ebenfalls nicht. Die beiden 50 und 26 Jahre alten Radler bremsten und wichen aus. Dabei verhakten sich die beiden Rennräder und sie stürzten. Der unbekannte Autofahrer stieg aus und räumte ein Rennrad zur Seite. Danach setzte er sich in sein Auto und fuhr weg. Bei dem Sturz erlitt die 26-Jährige leichte Verletzungen. Eine Zeugin beobachtete den Unfall und notierte sich das Kennzeichen. Den Schaden an den Rennrädern schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro. Das Polizeirevier Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

+++++++ 0981982

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell