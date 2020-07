Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Schwerer Unfall auf B29, Toter im Kocher, mehrere Diebstähle und Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Autofahrerin geriet auf Gegenfahrspur

Am Montagnachmittag ereignete sich auf der B 29 kurz vor Schwäbisch Gmünd ein schwerer Verkehrsunfall. Eine Fahrerin eines VW Touran fuhr von Aalen in Richtung Schwäbisch Gmünd, als sie in der Aalener Straße noch vor dem Tunnel aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrspur geriet und dort frontal mit einem Sattelzug zusammenstieß. Laut Zeugen sei die Autofahrerin kurz zuvor ein weiteres Mal leicht auf die Gegenfahrspur geraten. Da der Gegenverkehr bei dieser Situation jedoch ausweichen konnte, sei es zu keinem Zusammenstoß gekommen. Bei dem Unfall wurde die Autofahrerin vermutlich schwer und ein Kind, das auf dem Beifahrersitz saß, leicht verletzt. Beide wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Lkw-Fahrer blieb bei dem Zusammenstoß unversehrt. Derzeit ist die Fahrbahn komplett gesperrt und es ist eine Umleitung eingerichtet (Stand 16.10 Uhr). Es ist geplant, dass der Verkehr in kürze einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden kann. Mit weiteren Behinderungen ist jedoch auch auf Grund des Feierabendverkehrs zu rechnen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Unfallzeugen sollten sich bitte mit der Polizei in Schwäbisch Gmünd unter Tel. 07171/3580 in Verbindung setzen.

Oberkochen: 64-Jähriger tot im Kocher aufgefunden

Spaziergänger haben am Montagmittag einen toten Mann im Kocher, Höhe der Heidenheimer Straße, unweit des Kocherursprungs gefunden. Die Polizei wurde von der Rettungsleitstelle gegen 12.40 Uhr informiert. Es handelt sich um einen 64 Jahre alten Mann aus Oberkochen, der sich vermutlich am Vorabend im Bereich einer dortigen Sitzbank am Kocher aufgehalten hat. Nach bisherigen Feststellungen stürzte der Mann mit großer Wahrscheinlichkeit die etwa fünf Meter steile Böschung hinab. Die Kriminalpolizei hat die routinemäßigen Todesfallermittlungen aufgenommen. Hinweise auf eine äußere Gewalteinwirkung liegen bislang nicht vor. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt.

Aalen: Zwei Einbrüche in Geschäfte

Über ein Fenster drangen Unbekannte am Sonntag in die Räumlichkeiten einer Fahrschule in der Gartenstraße ein. Hier öffneten sie verschlossene Türen, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten vorgefundenes Bargeld. Zwischen Samstagnachmittag, 14 Uhr und Montagvormittag, 9 Uhr stiegen Unbekannte über ein aufgehebeltes Fenster in ein Friseurgeschäft in der Roßstraße ein. Hier begaben sie sich zum Kassenbereich, wo sie die Kassenschublade mit dem vorgefundenen Schlüssel öffneten und die komplette Kasseneinlage mit Münzgeld entwendeten. Im Anschluss öffneten sie ebenfalls mit einem vorgefundenen Schlüssel eine Schublade, in der sich eine Geldmappe befand. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert. Hinweise zu beiden Fällen bitte an die Polizei in Aalen, Tel. 07361/5240.

Aalen: Sachbeschädigung an Pkw

Unbekannte haben den gesamten Pkw eines 79-jährigen Mercedes-Lenkers mit weißer Farbe beschmiert, der am Samstag zwischen 17 Uhr und 18 Uhr auf dem Parkplatz am Waldfriedhof abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Bopfingen-Utzmemmingen: Beim Wenden gestreift

Am Montagvormittag wollte ein 42-jähriger Sprinter-Lenker gegen 11 Uhr in der Schubertstraße sein Fahrzeug wenden. Dabei streifte er einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw Opel Astra. 5000 Euro sind hier die Schadensbilanz

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Radfahrer gestürzt

Leichte Verletzungen zog sich am Montagmorgen ein 24-jähriger Radfahrer zu, als er am Montagmorgen gegen 7.35 Uhr vom Radweg kommend die Fahrbahn der Scheffoldstraße überqueren wollte. Dabei kollidierte das Vorderrad mit einem erhöhten Bordstein, weshalb der Radfahrer auf die linke Seite fiel. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Lorch: Diebstähle aus Pkw

Aus dem Innenraum eines Pkw Opel Corsa, der in der Straße Albblick abgestellt war, wurde zwischen Samstagnachmittag, 17 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr aus dem Handschuhfach ein kleiner Münzgeldbetrag entwendet. Ein weiterer Diebstahl aus Pkw ereignete sich in der Römerturmstraße zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen. Hier wurde aus der Mittelkonsole eines Pkw Daimler-Benz Bargeld entwendet wurde. Hinweise nimmt in beiden Fällen das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Heubach: Sportgeräte aus Turnhalle entwendet-Hinweise gesucht

Aus einer Sporthalle in der Adlerstraße wurden in der Zeit zwischen dem 06. März 2020 und 10. Juli 2020 etwa zahlreiche Sportgeräte im Wert von rund 50.000 Euro entwendet. Es wurden mitunter Weichbodenmatten, Hochsprungständer, Sprungbretter, Basketballkörbe, zwei Riesen- und zwei Minitrampoline sowie rund 150 Judomatten entwendet. Der aufwändige Abtransport, bei dem ein entsprechend großes Transportmittel verwendet worden sein musste, könnte aufgefallen sein, weshalb der Polizeiposten Heubach darum bittet, dass Hinweise unter 07173 8776 mitgeteilt werden.

Heubach: Insekt verursacht Unfall

Beim Befahren der L 1162 von Bartholomä in Fahrtrichtung Heubach kam eine 17-jährige Leichtkraftradlenkerin am Montagvormittag gegen 9.15 Uhr zu Fall, als ihr ein Insekt in den Helm flog und sie dadurch erschrak. Dabei wurde sie leicht verletzt.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl von Münzautomat

Im Untergeschoss eines Gebäudes in der Weißensteiner Straße wurde zwischen Samstagabend, 20 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr im Gemeinschaftswaschraum ein Münzkassier-Tresor gewaltsam aus der Wand gerissen und entwendet. Dieser diente dazu, nach Geldeinwurf die jeweiligen Waschmaschinen und Trockner der Hausbewohner freizuschalten. Der Wert des Gerätes wird auf ca. 1600 Euro beziffert. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

