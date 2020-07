Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Feuerwehreinsatz - Junger Mann belästigte 12-jähriges Mädchen - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Plüderhausen: Feueralarm in Altenheim

Die örtliche Feuerwehr war am Montagmorgen mit drei Löschfahrzeugen und 18 Einsatzkräften ausgerückt, nachdem in einem Altenheim in der Brunnenstraße der Feueralarm ausgelöst wurde. Zudem wurde vorsorglich die Drehleiter aus Schorndorf angefordert. Letztlich stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte, der vermutlich durch Wasserdampf einer Reinigungsmaschine ausgelöst worden war.

Schorndorf: In Praxis eingebrochen

In der Künkelinstraße wurde am Wochenende in eine Physio-Praxis eingebrochen. Die Eindringlinge haben hierzu mehrere Türen aufgebrochen und sich so Zugang zum Gebäude verschafft. Wie letztlich festzustellen war, haben die Eindringlinge Bargeld aus einer Kaffee-Kasse entwendet. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Die Polizei Schorndorf hat die Ermittlungen zum Einbruch, der zwischen Samstagnachmittag und Montagvormittag verübt wurde, aufgenommen und bittet unter Tel. 07181/2040 um sachdienliche Hinweise.

Weinstadt: Radfahrerin konnte Unfall im Kreisverkehr gerade noch vermeiden

Ein 59-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Montag gegen 10.45 Uhr den Kreisverkehr in der Schorndorfer Straße beim dortigen Viadukt. Noch im Kreisverkehr überholte er eine Fahrradfahrerin und bog rechts in die Schorndorfer Straße ab. Dabei übersah er offensichlich die Fahrradfahrerin, die zur Vermeidung eines Unfalls abbremste und abstieg. Nach dem Vorfall fuhr die ältere Frau mit ihrem Rad in Richtung Strümpfelbacher Straße weiter. Zur Klärung des Vorfalls sollen sich nun Zeugen des Vorfalls als auch die Seniorin bei der Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950-422 melden.

Plüderhausen: Tatverdächtiger nach sexueller Belästigung identifiziert

Am letzten Mittwochvormittag wurde ein 12-jähriges Mädchen in Plüderhausen sexuell belästigt. Sie befand sich beim Wasserspielplatz im Schlossweg, als sich ein junger Mann neben sie setzte und sie unsittlich berührte und küsste. Nach einem Zeugenaufruf in der örtlichen Presse gingen bei der Polizei Plüderhausen mehrere sachdienliche Hinweise ein, sodass zwischenzeitlich der Tatverdächtige von der Polizei identifiziert werden konnte. Es handelt sich um einen 27-jährigen Eritreer, der bislang nicht polizeilich in Erscheinung getreten ist. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Anbei die ursprüngliche Pressemeldung:

Plüderhausen: Zwölfjähriges Mädchen sexuell belästigt

Die Polizei ist aktuell auf der Suche nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen, der am Mittwochmorgen zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr am Wasserspielplatz im Schlossweg ein zwölfjähriges Mädchen sexuell belästigt haben soll. Er habe sich zu ihr auf die Parkbank gesetzt, sie angefasst und geküsst. Als das Mädchen ihn bat, sie in Ruhe zu lassen, sei er in unbekannte Richtung davongegangen.

Bei dem Mann soll es sich um einen etwa 20 Jahre alten dunkelhäutigen Mann mit kurzen, schwarzen krausen Haaren handeln. Der Mann ist ca. 175-180 cm groß, schlank und trug zur Tatzeit schwarze Kleidung. Er nannte sich selbst Sergej und war mit einem auffälligen pink/blauen Damenrad unterwegs. Zeugen, die Angaben zum Vorfall selbst machen können oder denen eine Person, auf die die Personenbeschreibung zutrifft aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 81344 beim Polizeiposten Plüderhausen zu melden.

