POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl von zwei Mountainbikes - Pedelec-Lenker übersehen - Vorfahrt missachtet

Crailsheim: Vorfahrt missachtet

Am Montag um 08:10 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der Einmündung der Goldbacher Straße in die Schönebürgstraße mit einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Eine 35-jährige Fahrerin eines PKW Renault wollte von der Goldbacher Straße einbiegen und übersah hierbei einen PKW Dacia, welcher auf der Schönebürgstraße stadtauswärts fuhr. Beim Zusammenstoß wurde ein 11-jähriges Kind auf der Rückbank des Dacia leicht verletzt.

Satteldorf: Vorfahrt missachtet II

Am Montag um kurz nach 07:30 Uhr wollte eine 30-jährige Golf-Fahrerin von der BAB-Abfahrt Crailsheim/Satteldorf an der Einmündung zur B290 nach links in Richtung Satteldorf abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer von links heranfahrenden 55-jährigen Toyota-Lenkerin. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Schwäbisch Hall: Pedelec-Lenker übersehen

Am Montag um 10 Uhr wollte ein 77-jähriger Skoda-Fahrer vom Parkplatz eines Discounters über einen dortigen Geh- und Radweg ausfahren. Hierbei erkannte er einen von links herannahenden Fußgänger, welcher jedoch noch weit genug entfernt war. Beim Einfahren übersah er jedoch einen von rechts heranfahrenden 70-jährigen Pedelec-Lenker. Beim Zusammenstoß wurde der Rad-Fahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Schwäbisch Hall: Diebstahl von zwei Mountainbikes

Vom Fahrradträger eines Wohnmobils, welches in der Neumäuerstraße abgestellt war, wurden zwischen Sonntagabend, 21 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr zwei Mountainbikes entwendet, die mit einem Schloss gesichert waren. Die beiden Räder der Marke Canyon und Jeffsy haben einen Wert von etwa 8000 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Räder nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

