POL-PDMT: Hachenburg. Unfall infolge Trunkenheit und ohne Führerschein

Ein 43 jähriger Mann befuhr am gestrigen Abend mit seinem PKW die Koblenzer Straße aus Fahrtrichtung Hachenburg kommend in Fahrtrichtung B 413. In Folge nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss kam er kurz vor der Einmündung zur B413, in der Fahrbahnverschwenkung von der Fahrbahn ab, fuhr auf die dortige erhöhte Verkehrsinsel auf, überfuhr mehrere Verkehrsschilder und kam am Ende der Verkehrsinsel zum Stehen. Der Mann wollte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle entfernen, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, konnte aber noch in der Nähe angetroffen werden. Anschließend musste er sich einer Blutentnahme stellen und muss mit diversen Anzeigen rechnen, da er auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist

