Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Alkoholeinfluss Unfall gebaut

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 39-jähriger BMW-Fahrer verursachte am Montagabend in Schwetzingen einen Verkehrsunfall und stand dabei unter Alkoholeinfluss. Der 39-Jährige bog kurz vor 20 Uhr mit seinem BMW von der Scheffelstraße in die Rudolf-Diesel-Straße ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verlor er dabei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Zaun eines Firmengeländes. In der weiteren Folge lenkte nach links, überquerte die Fahrbahn und stieß gegen das Tor einer Salzlagerstätte, wo der BMW schließlich zum Stehen kam. Bei dem Zusammenprall lösten die Seitenairbags aus. Da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, musste es abgeschleppt werden. Das beschädigte Tor der Lagerstätte wurde durch die Feuerwehr Schwetzingen gesichert. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch im Atem des 39-Jährigen. Zudem zeigte er Anzeichen für Drogenbeeinflussung. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

