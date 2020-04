Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim-Mönchzell/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Meckesheim-Mönchzell/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein unbekannter Lastwagenfahrer beschädigte am Montagmittag im Ortsteil Möchzell beim Abbiegen ein Auto und fuhr anschließend einfach weiter. Ein 56-jähriger Mann war kurz nach 12 Uhr mit seinem VW auf der Hauptstraße in Richtung Meckesheim unterwegs und bog nach rechts in die Weihergartenstraße ab. Aufgrund der engen Straße blieb er unmittelbar nach dem Abbiegevorgang stehen. Zeitgleich bog ein Lastwagenfahrer aus der Weihergartenstraße nach rechts auf die Hauptstraße in Richtung Meckesheim ab. Dabei beschädigte er mit dem ausschwenkenden Heck den VW des 56-Jährigen. Anschließend fuhr er einfach weiter. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Bei dem Lastwagen soll es sich um einen Lkw ohne Anhänger mit ausländischer Zulassung gehandelt haben.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Lastwagen und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

