Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Streifenwagen erfasst jungen Fahrradfahrer; 11-Jähriger leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Am Montagnachmittag kam es an der Kreuzung Adenauerplatz/Friedrich-Ebert-Anlage/Sofienstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 11-jährigen Jungen, der mit seinem Fahrrad unterwegs war und einem Streifenwagen des Polizeirevier HD-Mitte.

Der Junge war gegen 15.30 Uhr aus Richtung Gaisbergstraße kommend in Richtung Sofienstraße unterwegs, als er an der Fußgängerfurt die Friedrich-Ebert-Anlage überqueren wollte, um in der Sofienstraße weiterzufahren.

Dabei missachtete er laut eines Zeugen das Rotlicht der Ampel und kollidierte mit einem Streifenwagen, dessen Fahrer gerade dabei war, bei Grün von der Friedrich-Ebert-Straße Richtung Kurfürsten-Anlage anzufahren.

Der Junge stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Er wurde zur Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Links neben dem Streifenwagen, der auf dem zweiten Fahrstreifen von links stand, hatte ein Mercedes Vito angehalten. Bei diesem Fahrzeug handelt es sich möglicherweise um ein Firmenfahrzeug mit Kastenaufbau. Dessen Fahrer sowie weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Heidelberg, Tel.: 0621/174-4111 in Verbindung zu setzen.

