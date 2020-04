Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Frau überquert mit Rad bei Rot die Fahrbahn, verursacht Unfall und ergreift die Flucht - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr überquerte eine junge Frau mit ihrem Fahrrad bei Rot die Fußgängerampel im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße/Käfertaler Straße in Höhe der Haltestelle "Universitätsklinikum" und verursachte dabei einen Verkehrsunfall. Eine 77-jährige Pkw-Fahrerin kollidierte trotz eines Bremsversuchs mit dem Fahrrad der jungen Frau, woraufhin ein dahinter fahrender 31-jähriger Mann mit seinem Roller auf den Pkw auffuhr und stürzte. Er zog sich hierbei mehrere Schürfwunden zu. Nachdem sich die Fahrradfahrerin kurz nach den beteiligten Fahrzeugführern erkundigt hatte, entfernte sie sich fluchtartig von der Örtlichkeit. Die junge Frau wird auf etwa 20-30 Jahre geschätzt, hatte blonde Haare zu einem Zopf gebunden, trug eine schwarze Radlerhose sowie ein schwarzes Oberteil und hatte einen schwarzen Rucksack auf. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein schwarz-weißes Mountainbike. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Rufnummer 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

