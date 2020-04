Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 57-jähriger Mann nach Bedrohung festgenommen - Schreckschusswaffen aufgefunden

Mannheim (ots)

Nachdem ein polizeibekannter 57-jähriger Mann im Stadtteil Herzogenried am frühen Sonntagmorgen durch lautstarkes Schreien auf der Straße seine Nachbarn gestört hatte, verständigten diese die Polizei. Bei der Kontaktaufnahme mit dem Mann, bedrohte dieser die Polizisten damit, dass er schießen würde. Noch während erste Verständigungen zum Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos durchgeführt wurden, zeigte sich der Mann vor seiner Haustür und konnte widerstandslos festgenommen werden. Er führte ein Springmesser bei sich. In der Wohnung des Mannes wurden anschließend zwei Schreckschusswaffen aufgefunden. Der Mann wurde in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.

