Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei Helmstedt sucht Zeugen zu aufgebrochen Pkw

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Henkestraße 17.12.19, 13.00-13.40 Uhr

Dank eines aufmerksamen Passanten wurde in Helmstedt am frühen Montagnachmittag ein gewaltsam aufgebrochener Mini Cooper schnell entdeckt. Ein unbekannter Täter hatte eine Seitenscheibe des am Straßenrand in der Henkestraße abgestellten Fahrzeugs zerstört und sich die Geldbörse der Fahrerin aus dem Handschuhfach gegriffen. Zu der Beute zählen neben Ausweispapieren auch eine EC-Karte. Den Ermittlungen nach habe sich die Tat zwischen 13.00 Uhr und 13.40 Uhr ereignet. Da Anwohner gegen 13.30 Uhr eine Autoalarmanlage wahrnahmen, könnte es sich auch um den Zweitpunkt der Tat handeln, so ein Beamter. Daher fragen die Ermittler konkret nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei Helmstedt unter Telefon 05351-5210.

