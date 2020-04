Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Diesel aus Baumaschinen abgezapft - Ein Tatverdächtiger festgenommen

Mannheim (ots)

Am späten Sonntagabend fielen einem Lkw-Fahrer in der Rudolf-Diesel-Straße gegen 23 Uhr drei verdächtige Personen auf, die auf einem Firmengelände mit Benzinkanistern umherliefen. Nachdem der Lkw-Fahrer den Notruf gewählt hatte, konnte ein 23-jähriger Albaner beim Fluchtversuch durch eine Polizeistreife festgenommen werden. Die beiden anderen Personen konnten mit einem silbernen Pkw flüchten, der kurze Zeit später unweit des Firmengeländes verlassen aufgefunden wurde. Zu der Suche nach den beiden Personen wurde ein Großaufgebot der Polizei eingesetzt. Auch ein Polizeihubschrauber war an der Suche beteiligt. Dennoch konnten die beiden unerkannt entkommen. Der silberne Pkw wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt.

