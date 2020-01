Polizei Eschwege

POL-ESW: Vermisstensache

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Eschwege (ots)

Die Polizeidirektion Werra-Meißner sucht seit dem frühen Morgenstunden des 27.01.20 nach dem 39-jährigen Eschweger Christian N. Der Vermisste ist nach einer privaten Auseinandersetzung in der Kassler Straße in Wehretal-Oetmannshausen mit seinem Pkw, einem älteren grünen VW Passat Kombi mit dem amtlichen Kennzeichen "ESW-CN 23" unterwegs. Auffällig sind an dem Fahrzeug ein oranger Kühlergrill und ein großer gelber Aufkleber auf der Heckscheibe. Christian N. ist psychisch labil, eine Suizidgefährdung ist daher nicht auszuschließen. Bekleidet war der Vermisste mit einer dunklen Jacke, Strickmütze und Jeans. Er ist 190 cm groß und von schlanker Gestalt. Er hat kurzes dunkelblondes Haar und trägt gelegentlich eine Brille und einen Drei-Tage-Bart.

Um Hinweise zum Aufenthaltsort oder zu dem Fahrzeug bittet die Polizei in Eschwege unter der Telefonnummer: 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell