Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Streitigkeiten - Brandlegung in Dixi-Toilette - Einbruch - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Kirchberg an der Murr: Pedelec-Fahrer verletzt

Ein 60-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 11 Uhr den Radweg zwischen Burgstetten und Kirchberg. Als er eine Bodenwelle überfuhr verlor er die Kontrolle und stürzte. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Am Pedelec entstand geringer Sachschaden.

Weissach im Tal: Brandlegung in Dixi-Toilette

Die örtliche Feuerwehr wurde am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr auf den Plan gerufen, als eine Dixi-Toilette beim Spielplatz in der Straße "Auf dem Forchen" brannte. Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen, trotzdem wurde die Toilette erheblich beschädigt. Es ist von einer vorsätzlichen Brandlegung auszugehen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise hierzu nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Urbach: Pedelec-Fahrer stürzte

Ein weiterer Radfahrer hat sich bei einem Sturz am Sonntagabend schwere Verletzungen zugezogen. Der 83-jährige Senior war auf einem Feldweg zwischen Urbach und Haubersbronn unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle verlor und stürzte. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht, wo er stationär zur Behandlung aufgenommen wurde.

Urbach: Betrunkener Radfahrer

Einer Polizeistreife fiel am Sonntagabend gegen 22 Uhr ein betrunkener Radfahrer auf, der in Schlangenlinien die Seestraße befahren hatte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 47-Jährige mit über zwei Promille unterwegs war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Den Fahrradfahrer erwartet nun eine Strafanzeige.

Waiblingen-Neustadt: Auseinandersetzung in der Asylunterkunft

Am Samstagabend gegen 17:30 Uhr kam es zwischen Bewohnern der Asylunterkunft am Bahnhofsplatz zu Streitigkeiten. Aus diesen Streitigkeiten entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung in deren Folge einer der Streithähne zwei Gambiern Pfefferspray in die Augen sprühte. Ein Tisch in der Asylunterkunft ging ebenfalls zu Bruch. Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin. Die Ermittlungen nach diesem dauern an.

Waiblingen-Neustadt: Streit nach öffentlichem Urinieren

Zwei Männer erregten am Samstagabend gegen 20:00 Uhr Aufsehen am Bahnhof in Neustadt, als die beiden an einem dortigen Grünstreifen urinierten. Eine 64-jährige Frau sprach die beiden Männer auf ihr Fehlverhalten an. Daraufhin kam es zum Streit. Als ein 37-jähriger Securitymitarbeiter der Deutschen Bahn diesen Streit schlichten wollte, wurden die beiden Täter handgreiflich und einer schlug dem Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts ins Gesicht. Danach flüchteten die Männer. Zeugen zu dem Vorfall, die auch Hinweise auf den beiden unbekannten Männern geben können, werden gebeten, sich unter 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Weinstadt-Endersbach: Einbruch in Firma

Durch Aufhebeln eines Fensters wurde zwischen Samstagabend 17:00 Uhr und Sonntagmorgen 11:00 Uhr in eine Firma in der Birkelstraße eingebrochen. Anschließend wurden zwei Tresorschränke mit Werkzeug geöffnet und ein Bargeldbetrag von mehreren tausend Euro entwendet. Hinweise zu den Einbrechern werden beim Polizeirevier Waiblingen unter 07151 950422 entgegengenommen.

Weinstadt-Endersbach: Außenlandung eines Segelfliegers

Fehlende Thermik machte einem Segelflieger am Sonntagabend gegen 17:50 Uhr zu Schaffen. Sein eigentliches Ziel in Esslingen konnte der Pilot ohne Auftrieb nicht mehr erreichen. Deshalb musste der Segelfliegerpilot sein Fluggerät auf einem Feld in der Weinbergstraße landen. Der 59-jährige Pilot landete fehlerfrei und verursachte keinerlei Schaden.

Winnenden: Zusammenstoß von zwei Motorradfahrern

Eine 54-jährige Motorradfahrerin fuhr am Sonntagnachmittag gegen 14:30 Uhr auf der L1140 von Erlenhof in Richtung Winnenden. Hinter ihr fuhr ein anderer 58- jähriger Motorradfahrer mit seiner 50-jährigen Sozia. Bei einem Überholmanöver kommt es zu einem Zusammenstoß der beiden Motorradfahrer wodurch der 58-Jährige leicht verletzt und die 50-Jährige schwer verletzt werden. An den Motorrädern entsteht ein Schaden von insgesamt etwa 2000EUR. Zur Klärung der Unfalldetails werden Zeugen des Verkehrsunfalls gebeten, sich unter 07195 6940 beim Polizeirevier Winnenden zu melden.

Kirchberg an der Murr: Schwerverletzter Motorradfahrer

Am Montagmorgen gegen 08:00 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw-Fahrer. Der Motorradfahrer war mit seiner Husqvarna auf der L1124 in Richtung Backnang unterwegs, als der Fahrer eines Ford Focus von der L1114 in die L1124 in Richtung Rielingshausen einbog. Dabei übersah er den Zweiradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Biker kam etwa 20 Meter nach der Unfallstelle zum Liegen. Er wurde schwer verletzt und musste an der Unfallstelle notärztlich versorgt, ehe er ein Krankenhaus verbracht wurde.

An den beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt ungefähr 20 000EUR. Die Unfallstelle musste abgesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell