Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Pkw prallt gegen Container - Fahrer leichtverletzt

Aalen (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, befuhr ein 27jähriger Daimlerfahrer die Bahnhofstraße in Aalen in stadtauswärtiger Richtung. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er auf Höhe der Gaststätte Sancho die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über einen Grünstreifen, dann gegen einen Bordstein, überschlug sich und prallte schließlich gegen einen Container. Der Fahrer wurde beim Unfall leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 25000 Euro.

