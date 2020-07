Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle; Brand eines Wohnhauses

Aalen (ots)

Wasseralfingen - Radfahrer schwer verletzt

Am Samstag um 15:25 Uhr stürzte ein 58-jähriger Mountainbike Fahrer auf dem geschotterten Fahrradtrail zwischen Röthardt und Naturfreundehaus und verletzte sich hierbei schwer. Das Vorderrad war in eine Kule geraten, worauf sich das Fahrrad mit dem Radfahrer überschlagen hatte. Der Fahrer wurde vor Ort durch einen Notarzt versorgt und kam anschließend in ein Krankenhaus.

Weiler in den Bergen - Rechtsfahrgebot missachtet und abgehauen

Am Samstag um 19:17 Uhr fuhr ein 31-jähriger BMW-Fahrer den Furtlespaß von Weiler in der Bergen in Richtung Degenfeld. In einer Linkskurve kam ihm ein schwarzer Kombi entgegen, welcher in der Fahrbahnmitte fuhr. Um einen Unfall zu verhindern, musste der BMW-Fahrer nach rechts ausweichen und kollidierte hierbei mit der Leitplanke. Der Fahrer des schwarzen Kombi fuhr ohne anzuhalten weiter. Es entstand Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Zeugen, welche Hinweise zum schwarzen Kombi geben können, werden gebeten sich auf dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, unter 07171 3580, zu melden.

Lorch - Wohnhaus abgebrannt

Am Sonntag gegen 09:45 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Garagenbrand in die Beethovenstraße alarmiert. Bis zum Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte das Feuer bereits auf das Wohnhaus, an das die Garage angebaut war, übergegriffen. Das Wohnhaus stand schließlich in Vollbrand und durch die starke Hitzeentwicklung wurde auch das Nachbarhaus leicht in Mitleidenschaft gezogen. Eine 22-Jährige, die sich bei Brandausbruch zuhause befand, konnte das Haus rechtzeitig und unverletzt verlassen. Das Feuer war um 11:20 Uhr aus, jedoch ziehen sich die Nachlöscharbeiten noch bis in den Nachmittag hinein. Zur Suche nach restlichen Glutnestern muss die Feuerwehr das Dach abdecken. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich ersten Schätzungen nach auf etwa 500.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Bislang ist bekannt, dass der Brand im Bereich der Garage ausgebrochen war. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Lorch mit fünf Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften, sowie die Feuerwehr aus Schwäbisch Gmünd mit einem Fahrzeug und fünf Mann. Vom Rettungsdienst waren 18 Mann mit sieben Fahrzeugen zum Brandort ausgebrochen.

