Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht, Trunkenheitsfahrt, Fahrraddiebstahl

Aalen (ots)

Welzheim: Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen Am frühen Samstagmorgen, gegen 02:30 Uhr, kam der alkoholisierte 20jährige Fahrer eine Ford Fiestas an der Einmündung Friedrich-Bauer-Straße / Hutt-Keller-Straße zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr zwei bepflanzte Verkehrsinseln. Im Anschluss schleuderte er nach links und beschädigte hierbei den Zaun und Ziegelsteine einer dortigen Firma. Beim Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt. Nachdem er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste und ihm der Führerschein abgenommen wurde, droht ihm nun auch der Entzug der Fahrerlaubnis. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 10000 Euro.

Fellbach: 85jährige stellt Fahrraddiebin Pech hatte eine ca. 15 Jahre alte Fahrraddiebin, am Freitag, gegen 18:15 Uhr am Kleinfeldfriedhof. Diese wollte dort das unverschlossene Fahrrad einer 85jährigen Frau stehlen. Die rüstige Rentnerin stellte sich der Diebin entgegen und konnte ihrem Fahrrad wieder habhaft werden. In der Folge wurde sie von der bislang unbekannten Frau ins Gesicht gespuckt. Diese flüchtete in unbekannte Richtung. Die junge Dame war ca. 160 cm groß, korpulent und hatte kinnlange braun/schwarze Haare. Zeugen, welche hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach (Tel. 0711/5772-0) zu melden.

Remshalden: Nach Unfall mit dem Fahrrad zur Unfallstelle zurückgekehrt Am Freitagabend, gegen 18:15 Uhr, befuhr ein 50jährige Mercedesfahrer die B 29 von Schorndorf kommend Richtung Waiblingen. An der Ausfahrt Remshalden-Geradststten wollte er diese verlassen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholisierung kam er jedoch von der Fahrbahn ab und überfuhr mehrere Verkehrszeichen. Schließlich kam er nach der Auffahrt in einem Feld zum Stehen, stieg kurz aus und fuhr dann davon. Zeugen konnten den Unfall beobachten und eine Personenbeschreibung zum Fahrer abgeben. Außerdem verlor er sein vorderes Kennzeichen an der Unfallstelle. Während der anschließenden polizeilichen Unfallaufnahme kam der 50jährige mit dem Fahrrad zur Unfallstelle zurück und wollte mehrere Teile einsammeln. Als er die Polizei vor Ort bemerkte, versuchte er kurzzeitig davonzulaufen. Die Beamten stellten bei ihm einen Alkoholgeruch fest, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt und er Führerschein des 50jährigen sichergestellt wurde. Er muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefahrdung und Unfallflucht verantworten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 9000 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen (Tel. 07151/950-422) sucht weitere Zeugen aber auch mögliche Geschädigte die durch die Fahrweise des 50jährigen Mannes gefährdet wurden. Bei dem Mercedes handelt es sich um einen schwarze E-Klasse.

Leutenbach-Nellmersbach: Steine auf Bahngleise gelegt Am Freitagabend, gegen 18:15 Uhr, wurde von einem Lokführer gemeldet, dass Jugendliche soeben am Bahnhof in Nellmersbach Steine auf die Bahngleise gelegt hätten, diese wurde nun von der S-Bahn überfahren. Vor Ort wurden durch die Polizeistreife zwei 14 und 16jährige Jungs angetroffen, welche auf die Beschreibung des Lokführers zutrafen. Die Jugendlichen wurden einer Kontrolle unterzogen und müssen nun mit einer Anzeige wegen gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr rechnen. Ob eine Schaden an der S-Bahn entstanden ist, muss noch ermittelt werden.

Weinstadt: Alkoholisiert Auto gefahren und später Widerstand geleistet Am Samstagfrüh, gegen 02:40 Uhr, beobachteten Zeugen, wie ein 42jähriger Mercedesfahrer in Schlangenlinien die Landesstraße von Rommelshausen Richtung Weinstadt befuhr. An der Kreuzung Rommelshauser Straße / L 1199 bog er nach links auf die K 1866 ab. Hierbei überfuhr er teilweise die Verkehrsinsel. Anschließend fuhr der Mann in die Schorndorfer Straße in Weinstadt und parkte sein Auto. Bei der nachfolgenden Polizeikontrolle wurde bei ihm Alkoholgeruch festgestellt. Nachdem eine Blutentnahme angeordnet wurde, kam es zu Widerstandshandlungen seitens des 42jährigen Fahrers gegenüber den Beamten. Neben dem Verlust seines Führerscheins, muss er nun auch mit einer Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

