POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht, Sachbeschädigungen, Brand, unerlaubte Müllentsorgung

Michelfeld: Vorfahrt im Kreisverkehr missachtete und davongefahren Bereits am Donnerstagabend, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 21jähriger Yamaha-Fahrer die Daimlerstraße und wollte im Kreisverkehr weiter in Richtung der Straße Im Buchhorn. Als sich der Motorradfahrer bereits im Kreisverkehr auf Höhe der Ausfahrt Richtung Im Buchhorn befand, fuhr ein schwarzer Pkw mit KÜN-Kennzeichen in den Kreisverkehr ein, ohne die Vorfahrt des Motoradfahrers zu beachten. Beide Fahrzeuge bremsten ab, hierbei kam der Motorradfahrer zu Fall. Nachdem dieser wieder aufstand und seine Maschine aufstellte, fuhr der schwarze Pkw einfach weiter, ohne sich um den Fahrer zu kümmern. Am Steuer saß eine etwa 45 Jahre alte Frau, mit schulterlangen rot gefärbten Haaren. Sie trug eine Brille mit schwarzem Rand. Im Fahrzeug saß noch eine Beifahrerin. Glücklicherweise wurde der Motorradfahrer nicht verletzt. Auch ein Sachschaden entstand nicht. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall (Tel. 0791/400-0) zu melden.

Obersontheim: Hochsitz in Brand gesetzt Im Zeitraum vom 04.07.2020, 17:30 Uhr bis 10.07.2020, 07:00 Uhr, setzte ein unbekannter Täter im Gewann Ebersberg zwischen Obersontheim und Markertshofen auf einer Wiese am Waldrand einen 5 - 6 Meter hohen Ansitz mit Kanzel in Brand. Während die Kanzel vollständig abbrannte, blieben Teile des Grundgestells und der Leiter unversehrt. Der Hochsitz wurde erst in diesem Jahr aufgestellt. Der Schaden beläuft sich auf 1700 Euro. Entlang der Tatörtlichkeit verläuft die Landesstraße 1066 von Obersontheim nach Markertshofen.

Gaildorf: Müll unerlaubt im Wald entsorgt Durch einen Spaziergänger wurde beim Polizeiposten Gaildorf eine unerlaubte Müllentsorgung gemeldet. Offenbar im Zeitraum vom 03.07.2020 - 10.07.2020, 10:20 Uhr, entsorgten bislang Unbekannte an der Kohlenstraße Richtung Haspelsee und am Windradstandort 2 Abfall in Form eines Wäschekorbs. Darin befanden sich Plastikbehälter und Gummischuhe. Außerdem wurde 4 gelbe Säcke beim ersten Parkplatz zum Haspelsee, teilweise mit Essensresten abgelegt.

Ilshofen-Eckartshausen: Mit Metallkugeln geschossen Im Zeitraum vom 09.07.2020, 20:30 Uhr bis 10.07.2020, 05:00 Uhr, schossen Unbekannte mit Metallkugeln im Bereich des Eichenweges auf zwei Glaselemente eines Balkons und einer Balkontüre sowie auf die Heckscheibe eines dort geparkten Pkw. Ob die Metallkugeln von einer Schleuder oder einer Schusswaffe abgefeuert wurden, ist derzeit unklar. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Schwäbisch Hall: Hund beißt Reh Am Freitagabend, gegen 19:15 Uhr, kam es beim Wettbach zu einem Beißvorfall durch einen schwarzen halbhohen Mischlingshund. Die Hundehalterin wollte diesen im Wettbach saufen lassen und machte die Leine los. Daraufhin nahm der Hund die Witterung eines Rehbocks auf und hetzte diesen in den Zaun eines Grundstücks. Der junge Bock erlitt eine blutende Bisswunde und musste durch den Jäger erlöst werden. Die Hundehalterin muss nun mit einer Anzeige wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz rechnen.

Schwäbisch Hall-Einkorn: Einkorn-Gaststätte verwüstete Im Zeitraum von Freitag bis Samstag, 07:50 Uhr, verwüsteten Vandalen den Außenbereich der Gaststätte am Einkorn. Sie warfen Tische und Bänke sowie Deko-Artikel herum. Bei den Personen dürfte es sich um "Besucher" der öffentlichen Grillstelle unweit des Geländes gehandelt haben. Der Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro. Zeugen, die Angaben hierzu machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall (Tel. 0791/400-0) zu melden.

