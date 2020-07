POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autodiebstahl - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Weissach im Tal: Auto entwendet

In der Straße Wannenfeld wurde in der Nacht zum Freitag ein dort geparkter Pkw BMW im Wert von ca. 25.000 Euro entwendet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein ca. 8 Jahre alten Pkw SUV des Typs X5, mit den amtlichen Kennzeichen WN - H 6715. Hinweise zur Tat und Verbleib des Autos wird von der Polizei in Weissach unter Tel. 07191/35260 erbeten.

Waiblingen: Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Am Teiler B14/B29 kam es am Donnerstagmittag gegen 12:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Aalen bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 64-jähriger Wohnmobil-Fahrer übersah beim Fahrstreifenwechsel einen rechts neben ihm fahrenden 68-jährigen Dacia-Fahrer. Bei der Kollision zersprang die Fahrzeugscheibe des Dacia weshalb der Fahrer durch herumfliegende Glassplitter leicht verletzt wurde. Es entstand ein Schaden von insgesamt 11 000EUR.

Alfdorf: Busfahrer missachtet Vorfahrt

An der Kreuzung Döllenstraße/Leineckstraße kam es am Freitagmorgen gegen 06:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 68-Jähriger Omnibus-Fahrer missachtete die Vorfahrt des kreuzenden 24-jährigen Mercedes-Fahrer. Beide Fahrzeuge kollidierten und es entstand ein Schaden von ungefähr 7500. Personen wurden durch den Unfall nicht verletzt.

Schorndorf: Getränke-Lkw lud voreilig ab

Die Ladung eines Getränke-Lkws war am Freitagmorgen gegen 08:45 Uhr nicht ausreichend gesichert. Deshalb öffnete sich die rechte Seitenwand der Ladefläche als der 24-jährige Lkw-Fahrer von der Lutherstraße in die Gmünder Straße einbog. Etwa 200 Getränkekisten machten sich in der Kurve selbstständig und rutschen von der Ladefläche auf die Straße. Eine an der Ampel wartende Frau wurde durch die splitternden Glasflaschen leicht verletzt. Aufgrund der vielen herumliegenden Getränkekisten musste die Gmünder Straße vorläufig gesperrt werden.

