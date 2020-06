Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Raubversuch - Frau festgenommen

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 18:00 Uhr, stieg eine 25-jährige Frau aus Marl am Erlbruchpark in ihr Auto ein. Kurz danach öffnete eine ihr unbekannte 25-jährige Frau aus Datteln die Fahrzeugtür, besprühte sie mit Pfefferspray und forderte sie auf das Auto zu verlassen. Anschließend setzt sich die Tatverdächtige selber auf den Fahrersitz.

Ein Zeuge kam in der Situation zu Hilfe. Die Tatverdächtige floh ohne das Auto zusammen mit einem unbekannten Mann in Richtung Erlbruchpark. Im Rahmen einer Fahndung konnte die Frau im Umfeld angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die Marlerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugen melden sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111.

