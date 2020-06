Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Raub mit Messer - Mann verletzt

Recklinghausen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 01:30 Uhr, lief der 61-jährige Mitarbeiter einer Spielhalle (Im Harsewinkel) an der Burgsdorffstraße von seiner Arbeitsstelle zu seinem Auto. Hier bedrohten ihn zwei unbekannte Männer unter Vorhalt eines Messers und forderten ihn zur Herausgabe von Bargeld und Schlüsseln auf. Als der 61-Jährige das Bargeld aushändigte, wurde er leicht durch das Messer verletzt. Die Täter flüchteten in Richtung Glück-auf-Straße.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: ca. 175 - 180 cm groß, schwarze Kaputzenjacke, schwarzes Tuch über Nase und Mund, sprachen gebrochenes Deutsch

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

