Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versuchter Wohnungseinbruch

53919 Weilerswist (ots)

Am Samstag kam es zwischen 16.45 - 23.00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in Großvernich. Die Täter machten sich an der Haustür zu schaffen, gelangten jedoch nicht ins Gebäude. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02251/7990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell