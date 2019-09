PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Tägliche Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom Montag, 30.09.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. 49-Jährige von Jugendlichen angegriffen, Friedrichsdorf, Köpperner Straße, Freitag, 27.09.2019, 16:45 Uhr

(ba) Am Freitagnachmittag wurde eine 49-jährige Frau in einem Park in Friedrichsdorf von mehreren Jugendlichen zunächst angepöbelt und im weiteren Verlauf auch körperlich angegriffen. Wie die Geschädigte gegenüber der Polizei angab, hielt sie sich gegen 16.45 in einer Parkanlage im Bereich der Köpperner Straße auf, als sie von mehreren jungen Männern angesprochen wurde. Nachdem die Unbekannten sich ausfallend gegenüber der Geschädigten geäußert hatten, sollen sie der Frau auch körperlich zugesetzt haben. Dabei wurde die 49-Jährige leicht verletzt. Im Anschluss flüchteten die Jugendlichen unerkannt aus dem Park. Der Haupttäter soll ca. 18-20 Jahre alt und ca. 1,75m groß gewesen sein. Sein Aussehen wurde als südländisch mit dunkler Haarfarbe beschrieben. Er soll mit einer hellen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet gewesen sein. Die weiteren Personen in der Gruppe seien ebenfalls männlich, von südländischem Erscheinungsbild und in ähnlichem Alter wie der Haupttäter gewesen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Einbruch in Leichenhalle, Oberursel, An der Waldlust, Donnerstag, 26.09.2019, 17:00 Uhr bis Freitag, 27.09.2019, 06:50 Uhr

(ba) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter in die Leichenhalle des Hauptfriedhofs in Oberursel ein. Hierzu schlugen die Täter eine Scheibe ein, um ins Gebäude zu gelangen. Es wurde nichts entwendet. Der Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. BMW zerkratzt, Bad Homburg, Schwalbacher Straße, Samstag, 28.09.2019, 23:00 Uhr bis Sonntag, 29.09.2019, 10:30 Uhr

(ba) Unbekannte Täter haben am Wochenende zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag in Bad Homburg die komplette Beifahrerseite eines geparkten 5er BMWs verkratzt. Dabei wurde ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro verursacht. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 in Verbindung zu setzen.

4. Geparkter BMW zerkratzt, Bad Homburg, Ober-Eschbach, Norsk-Data-Straße, Donnerstag, 26.09.2019, 07:15 bis 19:15 Uhr

(ba) Wie der Polizei erst am Samstag bekannt wurde, haben unbekannte Täter bereits am Donnerstag einen Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro an einem geparkten BMW 1er verursacht. Die Täter schlugen dabei mehrere Dellen in das Dach, die Motorhaube, das Heck sowie die rechte hintere Tür des Fahrzeugs. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

5. Verkehrsunfall beim Linksabbiegen, Grävenwiesenbach, Gartenstraße, Freitag, 27.09.2019, 10:50 Uhr

(ba) Am Freitagvormittag hat ein Autofahrer aus Grävenwiesbach einen Unfall verursacht, bei dem drei Fahrzeuge beschädigt wurden und ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro entstand. Der Unfallaufnahme zufolge wollte ein 89-jähriger Mann mit seinem VW Polo von der Gartenstraße nach links in die Frankfurter Straße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden Ford Kombis. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Unfallverursacher auch noch mit einem hinter dem Ford fahrenden Audi kollidierte. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Das Fahrzeug des Unfallverursachers und der Audi mussten abgeschleppt werden.

