Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Kreis Recklinghausen: Ein- und Aufbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf zwei benachbarten Baustellen "Im Pinntal" wurden zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen mehrere Container aufgebrochen. Die unbekannten Täter nahmen unter anderem hochwertige Geräte und Baumaterialien mit.

Castrop-Rauxel:

Auf der Amtstraße sind am Mittwochmittag unbekannte Täter in ein Wohnhaus eingebrochen. Der oder die Einbrecher kamen über die Terrassentür ins Haus. Sämtliche Räume wurden durchsucht. Der oder die Täter nahmen vor allem Goldschmuck mit.

Dorsten:

Am Schölzbach wurde ein Einbrecher auf frischer Tat ertappt - der Mann konnte aber flüchten. Nach bisherigen Ermittlungen kam der unbekannte Täter gegen 17.10 Uhr über eine - nicht verriegelte - Terrassentür ins Haus. Zuvor hatte er noch die Rollade hochgeschoben. Als der Einbrecher im Wohnzimmer war, wurde er plötzlich von dem Bewohner erwischt. Der war durch die Einbruchsgeräusche wach geworden. Der Einbrecher ergriff - ohne Beute - die Flucht. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80m groß, schlank, vermutlich dunkle Kleidung.

Waltrop:

An der Haardstraße wurde am Dienstagabend in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter nahmen Elektronikartikel aus einer Wohnung mit und flüchteten damit.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell