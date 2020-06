Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Nachbarin verscheucht mutmaßlichen Einbrecher

Recklinghausen (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hat heute auf der Reinickendorfer Straße, gegen 10.30 Uhr, verdächtige Geräusche vom Nachbargrundstück gehört. Als die Zeugin nachschaute, lief ein unbekannter Mann in Richtung "Ebbelicher Weg" weg. Dort wartete offenbar noch eine weitere Person auf den mutmaßlichen Einbrecher. Sowohl an der Haustür als auch an der Terrassentür wurden Einbruchsspuren festgestellt. Gestohlen wurde nichts. Der "Haupttäter" wird wie folgt beschrieben: etwa 1,70m groß, rote Jacke, leicht untersetzt. Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Angaben zu dem oder den Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111.

