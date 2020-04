Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand von Gartenlaube: Kripo geht von Brandstiftung aus und bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof: In der Nacht zum heutigen Mittwoch brannte es gegen 2:50 Uhr auf dem Gelände eines Kleingartenvereins am Quellbachweg im Kasseler Stadtteil Fasanenhof. Wie sich später herausstellen sollte, war dort eine gemauerte Gartenhütte durch das Feuer völlig zerstört worden. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Auf der angrenzenden Parzelle war zudem ein Gartengerätehaus ebenfalls in Brand geraten und zerstört worden. Hier beträgt der Schaden ca. weitere 5.000 Euro. Nur durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf andere Lauben verhindert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache haben die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo übernommen. Sie haben heute die Brandstelle aufgesucht und gehen nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass das Feuer vorsätzlich entfacht worden sein dürfte. Hinweise auf eine andere Ursache haben sich nicht ergeben.

Zeugen, die den Ermittlern des K 11 nun Hinweise auf die Brandursache oder die mutmaßlichen Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

