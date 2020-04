Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bewohner ertappt Einbrecher auf frischer Tat: Zeugen in Fuldatal gesucht

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Einen Einbrecher auf frischer Tat ertappte der Bewohner eines Hauses im Fuldataler Ortsteil Ihringshausen am gestrigen Dienstagabend auf seiner Terrasse. Nachdem er den bislang unbekannten Täter angeschrien hatte, ergriff dieser die Flucht. Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei. Sie sind auf der Suche nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben oder Täterhinweise geben können.

Der Bewohner des Einfamilienhauses in der Straße "Im Dachsgrund" hatte unmittelbar nach dem Aufeinandertreffen mit dem Einbrecher über den Notruf 110 die Polizei alarmiert. Die sofortige Fahndung nach dem geflüchteten Täter verlief jedoch ohne Erfolg. Wie der Hausbewohner gegenüber den aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes angab, hatte er gegen 22:10 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Bereich seines Gartens wahrgenommen. Ohne das Licht einzuschalten, schaute er nach dem Rechten und erwischte auf der Terrasse den Einbrecher. Dieser hatte offenbar nicht damit gerechnet, dass jemand zuhause ist und suchte schnell das Weite. Der Bewohner folgte dem Einbrecher zunächst, im Bereich "Am Fuchsacker", Ecke "Auf dem Hasenstock", verlor sich jedoch die Spur des Flüchtenden. Nach bisherigen Ermittlungen hatte der Täter versucht, die Terrassentür aufzuhebeln und richtete mit seinem brachialen Vorgehen einen Schaden von rund 1.000 Euro an. Von dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor:

26 bis 35 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß, normale Figur, dunkel gekleidet.

Auf dem Fluchtweg wurde ein herrenloses Fahrrad gefunden, das möglicherweise dem Einbrecher gehören könnte.

Wer den Kriminalbeamten des K 21/22 Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

