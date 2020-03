Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Sofortige Suche durch die Polizei nach vermisstem Neunjährigen nimmt glückliches Ende

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel): Ein glückliches Ende fand am gestrigen Montagabend die Suche nach einem vermissten Kind in Fuldatal-Rothwesten. Der Neunjährige war der Kasseler Polizei gegen 20:20 Uhr von Sorgeberechtigten als vermisst gemeldet worden, nachdem er sein Zuhause nach einem Streit in unbekannte Richtung verlassen hatte. Sofort leitete die Polizei eine großangelegte Suche nach dem Jungen ein, bei der mehrere Streifenwagen verschiedener Kasseler Polizeireviere zum Einsatz kamen und ein Polizeihubschrauber sowie Mantrailer-Hunde angefordert wurden. Kurz bevor Hubschrauber und Hund im Einsatzbereich eintrafen, fand eine Streife des Polizeireviers Nord den Jungen gegen 22:40 Uhr auf einer Wiese an dem Bachlauf des "Höllebachs". Der Neunjährige, der sich offenbar in ein "Versteck" begeben hatte und inzwischen unterkühlt war, musste nach einer ersten Versorgung durch den Rettungsdienst glücklicherweise nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

