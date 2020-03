Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand in Kellerküche: Eine Person leicht verletzt

Kassel (ots)

Bad Emstal im Landkreis Kassel: Am Samstag, gegen 18.00 h brannte es in der Kellerküche eines Zweifamilienhauses in der Schulstraße in Bad Emstal.Die im Keller befindliche ältere Küchenzeile geriet möglicherweise durch eine noch eingeschaltete Herdplatte in Brand. Dies bedarf der weiteren Ermittlung durch das zuständige K11 der Kriminalpolizei, welches zunächst Ermittlungen wegen Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen hat. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10000 EUR. Der 47-jährige Bewohner der Kellerräume erlitt eine leichte Rauchvergiftung und wurde in ein Krankenhaus verbracht. An den Löscharbeiten waren ca. 45 Feuerwehrleute beteiligt. Hinweise auf eine vorsätzliche Tat liegen nicht vor.

