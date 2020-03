Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrer kommt nach Wildunfall von B 83 ab und wird tödlich verletzt

Kassel (ots)

Grebenstein (Landkreis Kassel): Nach dem Zusammenstoß mit einem Reh auf der B 83 bei Grebenstein ist ein Autofahrer am heutigen Montagmorgen von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mit seinem Wagen offenbar mehrfach überschlagen. Dabei erlitt der 56 Jahre alte Mann aus Immenhausen so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichten, ereignete sich der Unfall gegen 5:30 Uhr. Der 56-Jährige war mit einem Mazda von Grebenstein kommend in Richtung Hofgeismar unterwegs. Den ersten Ermittlungen zufolge war etwa einen Kilometer hinter Grebenstein ein Reh über die Fahrbahn gewechselt und der Pkw des 56-Jährigen mit dem Tier zusammengestoßen. Das Reh wurde dabei tödlich verletzt und blieb auf der Straße liegen. Der Mazda kam infolge des Zusammenstoßes nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf die beginnende Leitplanke, überschlug sich daraufhin offenbar mehrfach und kam schließlich erheblich beschädigt im rechten Straßengraben zum Liegen. Ein nachfolgender Verkehrsteilnehmer hatte Polizei und Rettungskräfte alarmiert. Für den 56-Jährigen kam allerdings jede Hilfe zu spät.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und werden bei der Polizeistation Hofgeismar geführt.

