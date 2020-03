Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Elf Kilogramm Drogen und Schusswaffe sichergestellt: Zivilfahnder nehmen Dealer fest

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch das dieser Pressemitteilung beigefügte Foto.)

Kassel-Wesertor:

Die Kontrolle eines 36 Jahre alten Mannes durch Zivilfahnder der Polizei führte am gestrigen Donnerstagnachmittag im Kasseler Stadtteil Wesertor zum Fund von elf Kilogramm Drogen, Streckmitteln sowie einer Schusswaffe mit Schalldämpfer. Gegen den Tatverdächtigen aus Kassel wird nun wegen Herstellung sowie Handels mit Betäubungsmitteln und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Er wird am heutigen Freitag einem Haftrichter vorgeführt.

Die Zivilfahnder der Operativen Einheit der Kasseler Polizei hatten den Fußgänger gegen 14:20 Uhr in der Fuldatalstraße kontrolliert. Im Rucksack des polizeibekannten 36-Jährigen fanden sie neben einem Kilogramm Kokain, 38 Ecxtasy Tabletten sowie 15 Gramm Marihuana auch über 1.000 Euro Bargeld. Da sich bei der Kontrolle erste Hinweise ergaben, dass der Tatverdächtige eine Garage in Kassel für seine Drogengeschäfte nutzen könnte, durchsuchten die Polizisten diese anschließend. Dabei fanden sie weitere zehn Kilogramm Amphetamine, acht Kilogramm eines Mittels, dass offenbar zum Strecken von Betäubungsmitteln diente, und die Waffe samt Munition. Die weiteren Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen dauern an un werden von den Kriminalbeamten des Kommissariats 34 der Kasseler Kriminalpolizei geführt.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

0561-910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell